الجهات الخدمية بحمص تباشر أعمالها في حي الوعر

مع خروج آخر دفعة من مسلحي حي الوعر واعلان الحي آمنا وخاليا من السلاح ‏والمسلحين باشرت الجهات الخدمية أعمالها لإعادة وتاهيل ما تم تخريبه من قبل الإرهابين ‏وضمان عودة مؤسسات الدولة والمهجرين إلى الوعر.‏

وأوضح مدير الخدمات الفنية بالمحافظة المهندس أمين العيسى: أن ‏الورشات الفنية باشرت منذ عدة أيام العمل في محيط حي الوعر وصيانة الطرق ‏والمحاور المؤدية إلى داخل الحي بغية تأمين انتشار كافة عناصر قوى الأمن الداخلي في ‏محيط الحي وتمت إزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل سريعة للطرق الرئيسية ‏المتضررة.‏

وبين العيسى أنه تم على الفور صيانة نحو 10 كم من الطرقات الشوارع ‏الرئيسية وحاليا يتم العمل على فتح الطرقات المؤدية إلى المؤسسات والدوائر الحكومية ‏بغية تسهيل مرور وعبور الآليات وورشات الصيانة العائدة لهذه الجهات إلى قطاعاتها والبدء ‏بإعادة تأهيلها.‏

وأوضح مدير الخدمات الفنية أنه تم تشكيل فرق عمل في مديرية الخدمات الفنية ‏للكشف عن الأضرار في الأبنية المدرسية والطرقات وتقدير الأضرار المادية متوقعا أن يتم ‏الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة وإزالة الأنقاض في مختلف محاور وطرقات الحي خلال ‏مدة أقصاها شهر.‏

من جهته أكد مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن أن ورشات ‏الشركة دخلت حي الوعر منذ أيام وقدرت أضرار الشبكة الكهربائية وخاصة مراكز التحويل ‏البالغ عددها 110 مراكز إضافة إلى شبكات التوتر المنخفض والمتوسط.‏

وبين الحسن أن الأضرار في الحي قدرت بما يقارب 3 مليارات و130 مليون ليرة وتبين ‏خلال الجولات التي قامت بها الورشات وجود 30 مركز تحويل مهدما بشكل كامل و40 ‏مركزا آخر متضررا بشكل كامل لناحية تجهيزاته الكهربائية مشيرا إلى بدء الورشات بالعمل ‏على اصلاح شبكات التوتر المنخفض والمتوسط ومراكز التحويل وأنه خلال يومين سيتم ‏تأمين الكهرباء للحي.‏

بدوره لفت المهندس حسام منصور مدير فرع الشركة العامة للمخابز بحمص إالى استمرار العملية الإنتاجية في مخبز الوعر الآلي بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها ‏الحي نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية المخبز إالى نحو 20 طنا من مادة الخبز بعد أن كان ينتج نحو 60 طنا من الخبز قبل دخول ‏الإرهاب إلى حي الوعر مبينا أنه تم وضع خطة لزيادة الإنتاج مع عودة الأهالي المهجرين من أبناء الوعر إليه إثر إخلائه من السلاح والمسلحين.

وأوضح منصور أنه تم أمس توزيع 500 ربطة من الخبز على الأهالي العائدين إلى منازلهم ‏عقب تحرير الحي.

‏وبين المهندس كنعان جودا مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص أن جميع الورشات الفنية من مختلف الاختصاصات باشرت عملها منذ اللحظات الأولى ‏لتحرير الحي للكشف عن الأضرار في مقسم اتصالات حي الوعر الذي يضم نحو 25 ألف ‏مشترك ليصار إلى تقييم الأضرار وسبل إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل لمركز الاتصالات ‏في الحي وبأقرب وقت ممكن منوها بحجم الأضرار الكبيرة في مركز الاتصالات بالوعر إلا أن العمل جار لتخديم الأهالي العائدين إلى منازلهم ومختلف الفعاليات ‏الاقتصادية والإدارية والصحية بالحي.

بدوره أكد ياسر بلال مدير السورية للتجارة فرع حمص أنه تم إدخال ثلاث سيارات بيع ‏جوالة على منطقة الوعر لبيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية والسمون والزيوت مبينا أن إدخال السيارات الجوالة مستمر ريثما يتم الترميم السريع للمراكز ولافتا إلى أن المجمع والصالة ‏التابعين للسورية للتجارة تعرضا لتخريب كبير وسرقة للمواد.

من جهته أوضح معاون مدير صحة حمص الدكتور عبد الهادي الصوفي أنه تم وضع خطة لرصد ترميم ‏واحتياجات مشفى الوليد لإعادته للخدمة وتأمين الكادر الطبي وعودة العناصر العاملة للانطلاق ‏بالعمل على وجه السرعة حيث سيتم رصد حجم الأضرار في المركز الصحي في الوعر ‏والمعهد الصحي لتأهيله وإعادة العمل فيه.

‏وكان محافظ حمص طلال البرازي أكد أمس أن حي الوعر أصبح آمنا بعد تنفيذ بنود المصالحة التي تم التوصل إليها في آذار الماضي لإنهاء المظاهر المسلحة في الحي وعودة مؤسسات الدولة إليه وبذلك تكون مدينة حمص خالية بالكامل من السلاح والمسلحين.