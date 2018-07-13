الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخيرة في حماة

ضبطت الجهات المختصة بحماة خلال استكمال عمليات تمشيط بلدة عقرب جنوب غرب مدينة حماة بنحو 32 كم وكرا يحوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتنوعة.

ويواصل عناصر الهندسة في الجهات المختصة عمليات تمشيط بلدة عقرب ومحيطها لاستكمال تأمينها حفاظا على أرواح المدنيين عند عودتهم إلى منازلهم وأرضهم الزراعية وعثروا على وكر من مخلفات الإرهابيين يحوي كميات من الذخائر وعددا من الأسلحة المتنوعة من بينها قناصة غربية المنشأ.

ومن بين المضبوطات رشاش “بي كي سي” وعددا من البنادق الحربية وكميات كبيرة من الذخائر الخاصة بها إضافة إلى قناصة “شتاير” غربية المنشأ وجعب عسكرية ومناظير تركب على البنادق الآلية وغيرها.

وأعاد الجيش العربي السوري في الـ 16 من أيار الماضي الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الارهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.