الجهات المختصة تضبط صورايخ وقذائف فرنسية الصنع بريف حماة

ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في عملية نوعية كميات من الصواريخ والقذائف شديدة الانفجار بعد مداهمتها وكرا للمجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر بمحافظة حماة انه بعد عمليات الرصد والمتابعة وبمساعدة الأهالي نفذت الأجهزة الأمنية المختصة عملية نوعية ضبطت خلالها مستودعا للمجموعات الإرهابية يحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف حماة الشمالي.

وأوضح المصدر إن المضبوطات شملت 45 صاروخا من عيار 68 فرنسي الصنع تحتوى على رؤوس محشوة بمواد شديدة الانفجار من نوع RDX وكميات كبيرة من قذائف الهاون عيار 81 صناعة أوروبية.