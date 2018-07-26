عاجل1 الجهات المختصة تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون من مخلفات الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق 2018/07/26 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الجهات المختصة تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون من مخلفات الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات