الجهات المختصة تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون من مخلفات الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق

الجهات المختصة تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون من مخلفات الإرهابيين في مخيم اليرموك جنوبي دمشق

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