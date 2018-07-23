الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني ومستودع يحتوي أدوية إسرائيلية في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة

الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني ومستودع يحتوي أدوية إسرائيلية في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة

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