عاجل1 الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني ومستودع يحتوي أدوية إسرائيلية في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة 2018/07/23 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني ومستودع يحتوي أدوية إسرائيلية في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات