الجولان المحتل: عودة أول مجموعة من قوة “الأوندوف” إلى مواقعها

أعلنت الأمم المتحدة عن عودة مجموعة من جنود قوة “الأوندوف” إلى مواقعها في الجولان السوري المحتل.

وكانت الأمم المتحدة قد سحبت في الـ 15 من أيلول 2014 عددا من عناصر قوة “الأوندوف” في الجولان السوري من عدة مواقع، وذلك بعد قيام إرهابيي “جبهة النصرة” باختطاف أكثر من 40 جنديا فيجياً من أفراد القوة الدولية ومحاصرة آخرين من الجنود الفلبينيين.

المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق صرح أن مجموع الجنود الذين وصلوا إلى معسكر الفوار قرب القنيطرة بلغ 127 جنديا، متوقعا وصول المزيد منهم خلال أسبوع.

كما اعتبر المسؤول الأممي أن الوضع في المنطقة أصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2014، لافتا إلى أن مفهوم مهمة العمليات عدل بما يتناسب مع ذلك.