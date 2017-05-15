وفد الجمهورية العربية السورية يشارك في الجولة السادسة من الحوار السوري السوري غداً في جنيف

من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء أعمال الجولة السادسة من الحوار السوري السوري في جنيف بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية والوفود الأخرى.

وكانت الجولة الخامسة من الحوار السوري السوري انتهت في جنيف في الـ 31 من آذار الماضي وقدم خلالها وفد الجمهورية العربية السورية على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسى فى سورية لكن منصات “المعارضة” لم تقدم ردها على أي ورقة من الأوراق التي قدمها الوفد بينما انتهت الجولة الرابعة من الحوار في الثالث من آذار الماضى بالاتفاق على جدول أعمال من أربع سلال هي مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات.

وفي تصريح حول الجولة السادسة من الحوار السوري السوري أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الجولة الجديدة ستكون مهمة في ظل مذكرة استانا حول مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف “من المنصف أن نقول أن هذا الاجتماع سيكون مختلفا عن الاجتماعات السابقة فجميع الوفود ستكون حاضرة وليس هناك جدول أعمال حيث اتفقنا على جدول الأعمال في الجولتين السابقتين واتفقنا على أربع سلال كلها مهمة وستمضى بشكل متوازن”.

بدوره أوضح رمزى عزالدين رمزى نائب المبعوث الخاص إلى سورية أنه خلال زيارته إلى دمشق تم التأكيد على موضوع السلال الأربع حول طاولة الحوار مشيرا إلى أن دمشق تتعامل بشكل جدى مع جميع الاقتراحات التى صدرت من الأمم المتحدة.

وقال رمزي إن “وفد الحكومة السورية مشارك في المحادثات بشكل كامل ويريدون أن يعملوا معنا بشأن العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة”.