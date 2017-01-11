الجوية والفضائية الروسية تتزود بـ 4 منظومات «أس- 400»

بدأت 4 منظومات «أس- 400» للصواريخ المضادة للجو عام 2017 الخدمة في وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية في حديث أدلى به يوم 11 كانون الثاني، لوكالة «تاس» الروسية، إن القوات الجوية والفضائية شهدت العام الماضي إعادة تسليح أفواج الصواريخ الأربعة بالمنظومات الجديدة التي حلت محل الصواريخ القديمة.

وهناك 4 منظومات أخرى من طراز «أس- 400» ستزود بها وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية العام الجاري”.

والمنظومة مخصصة لتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والباليستية، بما في ذلك الصواريخ متوسطة المدى (400 كيلومتر)، كما يمكن استخدام تلك المنظومة ضد الأهداف البرية.