الجو بارد ليلا ويحذّر من تشكل الجليد في المرتفعات

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وباردا ليلاً محذرة من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية والضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: