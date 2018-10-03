الجو بين الصحو والغائم جزئيا والحرارة توالي ارتفاعها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا على المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا على المناطق الشرقية والبادية.