الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وهطولات غزيرة وممزوجة بالثلوج

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة وممزوجة بالثلوج أحيانا ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتساقط الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر وحتى 700 متر في المناطق الشمالية.

ليلا يكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد والصقيع في المناطق الجبلية ومعظم المناطق الداخلية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.