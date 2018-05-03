الجيرمان يجهز لصفقة خيالية من البريميرليج

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لإبرام صفقة كبيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة إكسبريس فإن عمالقة فرنسا سيستهدفون التعاقد مع كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير في صفقة قد تتكلف 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الى أن ادارة أبطال الليج 1 تخطط لإعادة بناء فريقها الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، ويعتبر الدنماركي صاحب الـ26 عاما الاسم الأبرز في قائمة النادي للميركاتو.

وانضم إريكسن لتوتنهام عام 2013 قادما من أياكس مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.