الجيش البريطاني يتدرب على محاربة روسيا بطائرات مسيرة!

استخدمت بريطانيا للمرة الأولى طائرات حربية مسيرة في تدريبات عسكرية تجري في عمان، حيث تؤدي روسيا دور العدو الافتراضي.

وذكرت صحيفة “”The Times أن الحديث يدور حول طائرات من دون طيار تقل قيمتها عن ألف جنيه إسترليني، أي 1300 دولار، وهذا النوع يعد في بريطانيا هدية شائعة في أعياد الميلاد.

ويستخدم الجيش البريطاني في هذه التدريبات، جرارات مدرعة تزن 30 طنا يتم التحكم فيها عن بعد، وهي مصممة لتطهير الأرض من الألغام.

هذا، ويشارك هذه الأيام 5500 عسكري بريطاني في مناورات “السيف السريع -3” التي تجري في سلطنة عمان، وتعد الأكبر خلال السنوات 17 الأخيرة.

وذكرت صحيفة “The Sunday Times” في هذا السياق أن هدف هذه المناورات يتمثل في تعزيز “الجاهزية لأي مواجهة مع الدبابات أو التشكيلات الروسية فيما يعرف بالحرب المختلطة”.