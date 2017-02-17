الجيش التونسي يقتل مسلحين قرب الحدود الجزائرية

أعلن الجيش التونسي الجمعة 17 شباط،، أنه قتل اثنين من المسلحين المتشددين واعتقل آخر باشتباك في جبل السمامة قرب الحدود مع الجزائر.

ولا تزال قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى بعد هجوم عشرات من مسلحي تنظيم “داعش” الارهابي على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا العام الماضي.

وقال بيان لوزارة الدفاع التونسية: “تمكنت إحدى التشكيلات العسكرية اليوم من القضاء على إرهابيين اثنين بجبل السمامة وإصابة عدد آخر منهم والقبض على شخص مشبوه”.

وأضافت الوزارة أنها استولت على ثلاثة بنادق في عملية ملاحقة لجماعات متطرفة تحتمي بجبال المنطقة الوعرة.