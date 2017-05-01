الجيش الجزائري يداهم وكرا إرهابيا ويصادر أسلحة

عثر الجيش الجزائري على مخبأ للأسلحة والذخيرة الحية في ولاية أدرار الواقعة جنوب غربي البلاد، في إطار عمليات الجيش لمواجهة العناصر المسلحة.

الجزائر- سبوتنيك. وقال بيان من وزارة الدفاع الجزائري اليوم الاثنين، أن “العملية تمت في منطقة برج باجي مختار بولاية أدرار في أقصى الجنوب الجزائري”.

وأضاف البيان، أن العملية تأتي في “إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، واثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار”.

وذكر البيان أن القوات عثرت على “رشاش ثقيل، عيار 5و14 ميليمتر ورشاش ثقيل عيار 7ر12 ميليمتر ورشاش من نوع ديكتاريوف، وست مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وواحدة ماسورة خاصة بالرشاش الثقيل عيار 7ر12 ميليمتر علاوة على 10 مخازن خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشينكوف، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات”.