الجيش الجزائري يعثر على مخبأ للاسلحة في جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن دورية تابعة لحرس الحدود اكتشفت مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة في ولاية تمنراست جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزارة قولها فى بيان: //في اطار مكافحة الارهاب وحماية الحدود تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من اكتشاف مخبأ للاسلحة والذخيرة خلال دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام//.

واضاف البيان أن المخبأ احتوى على قواذف /ار بي جي/ ورشاشات ثقيلة اضافة الى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بنحو 2573 طلقة و30 مقذوفا.