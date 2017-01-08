الجيش الجزائري يعثر على مخبأ متنوع للأسلحة جنوبي البلاد

عثر الجيش الجزائري على مخبأ للأسلحة والذخيرة في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع دولة مالي، وذلك ضمن جهود الجيش لمحاربة الإرهاب وعمليات التهريب.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، إن العملية “تمت خلال دورية لعناصر الجيش الجزائري على الشريط الحدودي قرب منطقة (تين زواتين)، على الحدود ما بين الجزائر ودولة المالي”، لافتة إلى أنه تم العثور على مخزن للأسلحة يحوي بندقية من نوع كلاشينكوف و4 بنادق سيمونوف، و22 قطعة هاون عيار 60 ملم، ورشاش و4 بنادق سريعة الطلقات وكمية ضخمة من الذخيرة مختلفة العيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن “العملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب ومجموعات التهريب وبخاصة على مستوى الحدود الجنوبية للجزائر”. وأشار بيان وزارة الدفاع الجزائرية إلى ما وصفه البيان بـ “جاهزية واستعداد وحدات الجيش الجزائري لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الجزائري”.

يشار إلى أن الجيش الجزائري حقق مؤخرا نجاحات بارزة، بالقضاء على عشرات من المسلحين المتشددين، خاصة بالقرب من البويرة (120 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) وهي منطقة ينشط فيها تنظيم “داعش”.