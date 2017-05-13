الجيش الجزائري يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملياته العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن القضاء على 6 إرهابيين يومي الجمعة والسبت في واد الكبير وبلدية العناب ودائرة العبادية وولاية عين الدفلى، خلال عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عبر بيان: “في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية التي مكنت، يوم أمس الجمعة، من القضاء على 5 إرهابيين واسترجاع أسلحة نارية في منطقة واد الكبير، بلدية العناب، دائرة العبادية، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم على إرهابي لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6 إرهابيين وضبط 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، ومازالت العملية مستمرة”.

وجاء في مجلة “الجيش” التي تصدرها وزارة الدفاع في عدد أيار أن “أفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا خلال شهر نيسان الماضي من القضاء على 7 إرهابيين وتوقيف 16 آخرين”.