الجيش الجزائري يقضي على خمسة إرهابيين في ولاية البويرة

قضى الجيش الجزائري اليوم على خمسة إرهابيين في ولاية البويرة وضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف كانت بحوزتهم.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان إنه “في إطار مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي في البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول”.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه العملية النوعية “مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة”.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان الأحد الماضي أن دورية تابعة لحرس الحدود اكتشفت مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ولاية تمنراست جنوب الجزائر.

يذكر أن الجيش الجزائري أعلن مطلع الشهر الماضي تمكنه من قتل إرهابيين اثنين خلال عملية عسكرية في منطقة سكيكدة شرق البلاد ومصادرة أسلحة وذخائر.