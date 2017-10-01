الجيش الروسي يحصل على”بانتسير” مطور

سيحصل الجيش الروسي خلال عام 2018 على منظومة صاروخية مضادة للطائرات جديدة متطورة من طراز “بانتسير” مطورة.

وأبلغ يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي، الصحفيين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن ينتهي العمل في صنع منظومة “بانتسير-إس إم” خلال عام 2018.

وستتزود منظومة “بانتسير” المتطورة بصاروخ جديد بعيد المدى نسبيا، وكشف نائب وزير الدفاع أنه سيتم تزويد منظومات “بانتسير” المتوفرة حاليا أيضا بالصاروخ الجديد.

وستتقدم منظومة “بانتسير-إس إم” على نظيرتها الحالية (بانتسير-إس1) في جوانب كثيرة وتحديدا في مدى اكتشاف الأهداف وسرعة تدميرها.

ويُتوقع أن تستطيع منظومة “بانتسير-إس إم” أن ترى الهدف من مسافة 75 كيلومترا وتدمره من خلال قصفه بالصواريخ والقذائف من مسافة 40 كيلومترا.