الجيش الروسي يسلح سورية بعربات متطورة ردا على سيارات «السعودية وقطر»

لحماية القوافل الإنسانية وفي مواجهة العديد من الداعمين للتنظيمات الإرهابية فى سورية زود الجيش الروسي القوات السورية بمجموعة من الشاحنات الصغيرة UAZ «باتريوت» مجهزة برشاش ثقيل 12.7 مم وقاذفات القنابل.

ونقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أفادت صحيفة «كومسومولسكايا برافداۑ الروسية أن المركبات الخفيفة تم إرسالها إلى سورية بالفعل، لتتمكن قوات الجيش من قمع نيران العدو في دائرة نصف قطرها يصل إلى 2 كم.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الأسلحة يمكن تركيبها على متن برج دوار، مما يتيح للمستخدم تغيير قوس النيران على الفور، وإذا لزم الأمر يمكن تجهيز السيارة بصواريخ مضادة للدبابات «كورنيت»، قادرة على ضرب أهداف العدو على مسافات تصل إلى 5 كم.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التحقيق الذي أجرته شركة «تويوتا» اليابانية حول مصادر تزويدِ تنظيم أرهابيو “داعش” بالآلاف من سياراتها، قد أكدت أن أربع دول عربية اشترتها وسلمتها للتنظيم.

وأفادت مصادر، أن الحكومتين السورية والروسية قد تسلمتا من شركة “تويوتا” تقريرا أوليا بشأن صور السيارات التي تسلمتها الشركة من المخابرات العسكرية الروسية، وكان أبرز ما جاء فيه: أن 22500 سيارة اشترتها شركة استيراد سعودية الجنسية، فيما اشترت قطر 32000 سيارة، واشترت الإمارات 11650 سيارة، واستورد الجيش الأردني 4500 سيارة باعتماد ائتماني من عدة بنوك سعودية الجنسية، وجميعها الآن مع تنظيم “داعش” الإرهابي.