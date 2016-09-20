الجيش السوري خارج مسابقة الاتحاد الآسيوي بخسارته من القوة الجوية

حجز فريق القوة الجوية العراقي مقعدا له في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حساب فريق الجيش السوري بفوزه عليه برباعية نظيفة في لقاء الإياب الذي جرى على إستاد سعود بن عبد الرحمن في مدينة الوكرة القطرية.

وأحرز رباعية الفريق العراقي كل من بشار رسن بنيان، وأمجد راضي يوسف، وحمادي أحمد عبدالله، وعماد محسن مجيد في الدقائق (50، 67، 79، 90) على التوالي، من عمر المباراة.

وكان الفريقان قد تعادل بهدف لكل منهما في لقاء الذهاب الذي جمعهما الأسبوع الماضي، في قطر أيضا.

وسيكون فريق القوة الجوية على موعد في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة المحرق البحريني وضيفه العهد اللبناني، الذي حسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه بهدف وحيد، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب المدينة الرياضية، في العاصمة اللبنانية بيروت.