الجيش السوري وحلفاؤه يواصلون التصدي لهجوم واسع شنّته “جبهة النصرة” منذ صباح أمس

يواصل الجيش السوري وحلفاؤه تصديهم لهجوم واسع شنّته “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة معها منذ صباح أمس حتى الساعة باتجاه نقاطهم بمحيط قرية “أبو دالي” في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، وسط استهداف نقاط تحرك المسلحين في المنطقة برمايات مدفعية مكثفة، فيما شنَّ سلاح الجو عدة غارات استهدفت مراكز دعمهم وخطوطهم الخلفية في “الحمدانية، تل مرق، خوين الكبير، أم الخلاخيل، مشيرفة تل خنزير، الطويبة، تل خنزير، عطشان وسكيك”.

هذا وقد دمر الجيش السوري آلية مفخخة للمسلحين قبل وصولها الى محيط نقاطه في محيط “أبو دالي” يوم أمس، اثر استهدافها بصاروخ موجه، فيما دمر اليوم دباية وآلية تحمل رشاشاً ثقيلاً من عيار 23 ملم وأوقع أفرادهما قتلى وجرحى، فضلاً عن مقتل أكثر من 30 مسلحاً خلال الاشتباكات الدائرة منذ صباح أمس حتى لحظة إعداد الخبر.