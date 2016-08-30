الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة البويضة بريف حماة الشمالي

أعلن مصدر ميداني أن وحدة من وحدات الجيش العربي السوري نفذت عملية عسكرية بريف حماة الشمالي أدت لاستعادة بلدة البويضة من الجماعات الإرهابية.

ولفت المصدر إلى أن الجيش العربي السوري استعاد بلدة البويضة عقب اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جند الأقصى.

وبين المصدر أن رمايات مركزة نفذها الجيش على تجمعات وتحصينات إرهابيي التنظيم التكفيري أدت إلى إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وقد نقل المصدر إن الجماعات الإرهابية لا تزال تحتل المصاصنة و حلفايا بريف حماة.

وإلى ذلك ذكر المصدر الميداني عن حشد واستعداد كبير لقوات الجيش العربي السوري لاستعادة المناطق السابقة «المصاصنة و حلفايا» من الجماعات الإرهابية وتطهيرها من رجس الإرهابيين.

البعث ميديا || وحدة الرصد