الجيش العراقي يحرر ثلاث قرى مهمة في جنوب الموصل

أعلن قائممقام مدينة الموصل، حسين حاجم، في تصريح لـ “سبوتنيك” في العراق، عن تحرير ثلاث قرى مهمة من سيطرة تنظيم “داعش” إرهابي في جنوب مركز نينوى.

وأوضح حاجم أن الجيش العراقي بسط سيطرته التامة على قرى شويلات، وتلول الناصر، وأرفيلة، وطرد “داعش” منها في جنوب الموصل مركز نينوى.

وتعتبر هذه القرى مهمة واستراتيجية لتنظيم “داعش” لقربها من القيارة التي اتخذتها القوات الأمنية محوراً بارزاً في عمليات تحرير محافظة نينوى بعد عامين من وقوعها بيد “داعش” الإرهابي.

وفي قريتي تلول الناصر، وأرفيلة، نفذ إرهابيو “داعش” عمليات إعدام ميدانية بحق العشرات من المدنيين بتهمة التعاون ضده لصالح القوات العراقية، خلال اليومين الماضيين، وكذلك أعدم مدنيين في قرى تابعة لحمام العليل جنوبي الموصل.