الجيش العراقي يحرر قرية جديدة جنوب شرقي الموصل

حرر الجيش العراقي اليوم الأحد قرية جديدة جنوب شرقي مدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي عليها، وذلك في إطار حملة القوات العراقية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان: قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تحرر قرية علي رش ضمن المحور الجنوب الشرقي لمدينة الموصل وترفع العلم العراقي عليها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان رئيس الوزراء العراقي العبادي قد أعلن في 17 تشرين الأول انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.