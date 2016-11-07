الجيش العراقي يحرر 4 قرى جنوب الموصل

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير 4 قرى تابعة لناحية حمام العليل الواقعة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من إرهابيي تنظيم “داعش” في إطار العمليات العسكرية لتحرير الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان “إن قطعات الشرطة الاتحادية وعمليات نينوى تمكنت في المحور الجنوبي الغربي من تحرير قريتي “نجيرة وباخيرة” شمال ناحية حمام العليل جنوب الموصل والاستمرار بتطهير الناحية من العبوات وإزالة الألغام من الطرق لتأمين المناطق وضمان عودة أهاليها”.

وأضافت الخلية “إن قطعات الحشد الشعبي مستمرة في المحور الغربي للموصل بعمليات التفتيش والتطهير للقرى المحررة من الإرهابيين”.

كما أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبد الله الجبوري أمس عن تحرير قريتي “قبر العبد والعربيد” التابعتين لناحية حمام العليل من إرهابيي “داعش”.

وأوضح الجبوري أن العمليات العسكرية تسير وفق ما مخطط لها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.