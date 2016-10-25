الجيش العراقي يستعيد منطقة استراتيجية بعد يومين من سيطرة «داعش»

تمكن الجيش العراقي، من استعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء الرطبة الحدودي بين الأنبار والأردن، بعد نحو يومين من تسلل الدواعش إليها وارتكابهم مجزرة بحق المدنيين ومقاتلي العشائر.

وأفادت خلية الإعلام الحربي في بيان لها، تلقت “سبوتنيك” نسخة منه اليوم الثلاثاء، بأن قطاعات قيادة عمليات الأنبار، فرضت سيطرتها الكاملة على قضاء الرطبة غربي العراق.

وكانت تعزيزات عسكرية وصلت قضاء الرطبة، مساء أمس الاثنين، لدعم القطاعات في أجزاء من القضاء وقعت تحت سيطرة “داعش” الإرهابي في هجوم شنه فجر الأحد من الجهة الجنوبية.