الجيش العراقي يسيطر على حي الزهور في مدينة الموصل

سيطرت القوات العراقية المشتركة على حي الزهور في الساحل الأيسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرت اليوم على الحي بعد معارك مع إرهابيي تنظيم “داعش” أسفرت عن مقتل عدد منهم.

وأعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي أن قواته سيطرت أيضا على أحياء السماح وكركولي والملايين في الموصل.

ونفى الأسدي تعرض مدينة كوكجلي المحررة لأي هجمات من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتواصل القوات العراقية المشتركة لليوم الثامن عشر على التوالي عملياتها العسكرية لاستعادة محافظة نينوى من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك بعد إعلان ساعة الصفر من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في 17 تشرين الأول الماضي.