الجيش العراقي يسيطر على 4 قرى في نينوى

فرضت القوات العراقية سيطرتها على 4 قرى في محافظة نينوى وقضت على انتحاريين اثنين كانا يقودان سيارتين مفخختين.

وقال مصادر في الحشد الشعبي العراقي في بيان الليلة الماضية أن “قوات بدر العراقية استعادت السيطرة على اربع قرى هي أبو شويحة وكوخ وأبو فشكة وخويتلة كما قضت على انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين وفككت 18 عبوة ناسفة” مشيرا الى ان القوات مستمرة في التقدم وهي تبعد 4 كيلومترات عن طريق المحلبية الذي يربط تلعفر ب‍مدينة الموصل.

وسيطرت قوات الحشد الشعبى على قرية عين شلهوب ضمن قاطع تلعفر وعلى الطريق الدولى الذى يربط بين نينوى والاراضى السورية.

وكانت القوات العراقية استعادت امس السيطرة على عدة قرى فى جنوب منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى وقضت على عشرات الارهابيين الانتحاريين بمنطقة كوكجلى فى المحور الشرقى للمدينة.