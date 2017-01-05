الجيش العراقي يطلق عملية لتحرير الانبار

أعلنت القوات العراقية عن بدء عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن ومناطق في محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا غرب العراق من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة: “انطلقت صباح اليوم عملية تحرير المناطق الغربية في الأنبار من سيطرة تنظيم (داعش) وذلك بمشاركة الفرقة السابعة في الجيش العراقي والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء العشائر المنضوين في الحشد الشعبي”.

وأوضح المحمدي أن المناطق الغربية المستهدفة هي مدن “عنه وراوه والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات” مشيرا إلى أن القوات بدأت بالتقدم من مدينة حديثة غرب الرمادي من أكثر من محور.