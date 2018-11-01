الجيش العراقي يعزّز انتشاره في نينوى والأنبار

عزّز الجيش العراقي تواجده في محافظتي نينوى والأنبار غربي البلاد، على مقربة من الحدود العراقية السورية، فيما اشتبك الحشد الشعبي مع إرهابيي “داعش”، وقال معاون قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار، أحمد نصر الله، في بيان: “إن المواجهات أدت إلى مقتل قياديين بارزين في تنظيم “داعش” الإرهابي، بقصف مدفعي قرب الحدود، الأول يكنى بـ”أبو سياف”، والثاني بـ”أبي ليث”.

وأضاف: “بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود ثلاثة تجمعات لإرهابيي “داعش” قرب الحدود العراقية السورية تمّ قصف تلك التجمعات، ونتج عنها مقتل متزعمين في التنظيم الإرهابي”، وتابع: “إن الإرهابيين القتيلين كانا يقودان هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي بالقرب من الحدود، وإن القوات الأمريكية كانت لديها معلومات عن أماكن تواجدهم، ولكنها تغاضت عن ضرب تلك التجمعات”.

وتؤكّد العديد من الوقائع والتقارير أن واشنطن تدعم تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث سبق وأقدمت مروحيات أمريكية أكثر من مرة على نقل مجموعات من إرهابيي التنظيم من مناطق تتمّ محاصرة التنظيم فيها إلى مناطق اخرى.

في الأثناء، كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي عن تفاصيل عملية أمنية نوعية أطاحت بما أسماه “أمير السلاح” فى تنظيم “داعش” الإرهابي. وقال: إن فريقاً أمنياً مشتركاً من شرطة ديالى والاستخبارات نفذ عملية نوعية في حوض نارين 78 كلم شمال شرق بعقوبة من خلال توغل قوة قتالية خاصة لـ30 كلم في عمق حمرين، لتعقب أمير السلاح في تنظيم “داعش”.

وأضاف: إن العملية استغرقت 4 ساعات ونجحت من الوصول إلى الهدف، ومن ثم الاشتباك وقتل “أمير السلاح في تنظيم داعش”، واثنين من مرافقيه، وضبط أكثر من 300 بندقية مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى عبوات وعتاد بكميات كبيرة كانت مدفونة تحت الأرض وموضوعة في صناديق.

وأشار إلى أن العملية التي أطلق عليها “صقر” استغرق التخطيط لها ثلاثة أسابيع من ناحية جمع المعلومات والرصد وصولاً إلى إعطاء الضوء الأخضر وتنفيذها، لافتاً إلى أن العملية تمثّل أقوى ضربة يتلقاها “داعش”.

وفي السياق أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي العثور على 39 عبوة ناسفة في الأنبار ونينوى، وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول: إن قوة من قيادة عمليات نينوى عثرت على 5 عبوات ناسفة في قرية عمر بندان وتعمل على تفجيرها، كما عثرت قوة أخرى على 5 عبوات ناسفة في قرية شندوخة، لافتاً إلى أنه تمّ إتلافها دون حادث يذكر، وأشار إلى أن قيادة عمليات الأنبار نفذت مهمة في منطقة الحميرة أسفرت عن العثور على 10 عبوات ناسفة مختلفة، و9 عبوات أخرى وذلك خلال عملية أمنية جنوب بحيرة الحبانية. كما فجرت 31 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة البو حسن، في حين عثرت على 10 عبوات ناسفة خلال مسح وتطهير أرض زراعية في منطقة الكرابلة، مشيراً إلى أنه تمّ التعامل مع المواد المضبوطة.