الجيش العراقي يقضي على ما يسمى «نائب والي الموصل»

قضى سلاح الجو العراقي على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم ما يسمى “نائب والي الموصل” في المحور الشمالي للمدينة.

وقال التلفزيون العراقي إن “طائرات سلاح الجو العراقي قتلت ما يسمى نائب والي الموصل في منطقة تلكيف في المحور الشمالي للموصل” .

وكان مصدر عراقي أشار في وقت سابق إلى أن قوات الجيش العراقي دخلت إلى مركز قضاء تلكيف وحررت حيي سومر والعسكري وسيطرت عليهما ورفعت العلم العراقي فوق أبنيتهما.

إلى ذلك نقلت السومرية نيوز عن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت قوله في بيان إن “قوة من اللواء التاسع من الشرطة الاتحادية قتلت خمسة ارهابيين وفجرت دراجتين ملغمتين على اطراف الشورة جنوب الموصل”.