الجيش العراقي يكشف عن مكان “البغدادي”

أكد مصدر عسكري عراقي رفيع أن القوات العراقية تملك معلومات كافية عن زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي ومكان اختفائه تحت الأرض في بلدة البعاج غرب الموصل.

ونقل موقع النقاش الالكتروني عن اللواء فاضل برواري من قوات مكافحة الإرهاب أن: «أبو بكر البغدادي كان معتقلا لدينا منذ عشر سنوات قبل أن يطلق سراحه، لذلك لدينا معلومات كافية عنه، نحن نعلم مكان تواجده في بلدة البعاج “غرب الموصل” ومكان بقائه هو تحت الأرض، فبالإضافة إلى تحركاته المستمرة فإنه يغير هيأته باستمرار مثل حلق لحيته وتغيير ملامحه عبر عمليات جراحية حتى لا يتم التعرف إليه».

وتحدث برواري أيضاً عن عدد قتلى “داعش” والصعوبات التي تعترض معركة الموصل، موضحا أن أهالي المدينة يرحبون بقدوم القوات العراقية بحرارة.

وأضاف ردا على سؤال حول مدى التقدم خلال العمليات في الموصل: «لقد اجتزنا مراحل مهمة، وتم تطهير مساحة شاسعة، وهناك 2330 جثة لإرهابيي “داعش” بين أيدينا، كما تم الاستيلاء على العديد من الدبابات والعتاد، وما لاحظناه أن معركة الموصل لا تشبه معارك الرمادي والفلوجة، إذ لا يصمد مسلحو “داعش” ويفرون باستمرار».