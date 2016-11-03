الجيش العراقي يهزم ارهابيو «داعش» في جنوب غرب الموصل

أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، تحرير قرية جنوب غربي الموصل، وتكبيد تنظيم «داعش» خسائر فادحة شمالي العراق.

ونقلت خلية الإعلام الحربي العراقي عن يار الله، في بيان تلقته «سبوتنيك» نسخة منه اليوم الخميس، أن قطعات الفرقة التاسعة اللواءين (53، و37) في المحور الجنوبي الغربي من عمليات تحرير نينوى ومركزها الموصل، استطاعت رفع علم العراق في قرية الخورطة.

وأكد يار الله، أن القوات كبدت ارهابيو «داعش» خسائر بالأرواح والمعدات في القريةن وحررت القوات العراقية قرى كطبة، والخفسان، ومنيرة، والمنكار، وعين شلهوب، والقاهرة، ونزازة، وبزونة، وغلاوين، والخرار، والبوحمد، وصولا إلى مشارف ناحية حمام العليل جنوبي الموصل، ضمن مجمل العمليات العسكرية ليوم أمس الأربعاء.