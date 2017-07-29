الجيش على مشارف مدينة السخنة وسلاح الجو يدك أوكاراً لـ (داعش) بريف سلمية

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بسلاح الجو عمليات مكثفة ضد تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريفي حماة وحمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن الطيران الحربي السوري وجه ضربات مركزة على أوكار وخطوط إمداد لتنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة عقيربات وقرى السوحة وجروح وقسطل الشمالي وقليب الثور بريف سلمية الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن “مقتل العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير سيارتين مزودتين برشاشين ثقيلين”.

وتعد بلدة عقيربات مركز الإمداد الرئيسي لتنظيم “داعش” الإرهابي على أطراف البادية حيث تنفذ وحدات من الجيش العربي السوري عمليات عسكرية واسعة لاجتثاث التنظيم الإرهابي منها وقطع خطوط إمداده باتجاه منطقة شاعر وجب الجراح في ريف حمص الشرقي المتاخم.

وقضت وحدات من الجيش العربي السوري أمس الأول على 3 مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وصادرت أسلحتهم وذخيرتهم قرب مفرق قرية الزكية وغرب قرية جب المزاريع بريف سلمية الشرقي وبالقرب من بلدة خنيفيس بالريف الجنوبي الشرقي.

إلى ذلك تابعت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة تقدمها في ملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” على محور حقل الهيل/السخنة شرق مدينة تدمر.

وذكر مراسل سانا في حمص أن عمليات الجيش اسفرت عن السيطرة على تل أم خصم وجبل القليلات جنوب غرب مدينة السخنة بعد مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم “داعش” وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش أصبحت على مشارف مدينة السخنة بعد السيطرة على العديد من التلال الاستراتيجية والحاكمة في محيط المدينة التي أصبحت ساقطة نارياً.

وتعد مدينة السخنة الواقعة شمال شرق تدمر بنحو 70 كم أهم طرق الإمداد الرئيسية لتنظيم “داعش” الإرهابي كونها عقدة وصل مهمة بين أرياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة أكبر تجمعات التنظيم الذي يحاصر عشرات آلاف المواطنين.