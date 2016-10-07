الجيش العربي السوري يحكم سيطرته على تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية بحلب

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حلب تقدما جديدا في عملياتها على الإرهابيين بعد القضاء على آخر تجمعاتهم في تلة الشيخ سعيد الاستراتيجية في مدينة حلب.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية خاطفة على نقاط تحصن وانتشار المجموعات الإرهابية في تلة الشيخ سعيد على الأطراف الشرقية للمدينة انتهت “بفرض السيطرة الكاملة على التلة وايقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

ولفت المصدر إلى أن السيطرة على هذه التلة الاستراتيجية “ستساعد وحدات الجيش على رصد تحركات الإرهابيين بدقة في حيي العامرية والسكري وبالتالي شل حركتهم وإجبارهم على الاستسلام”.وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة منحت أول أمس المسلحين في الأحياء الشرقية فرصة اضافية للاستفادة من مرسوم العفو وتسوية أوضاعهم أو إلقاء السلاح والمغادرة مع عائلاتهم وذلك حرصا منها على حقن الدماء وتفاديا لمزيد من الخراب.

ويأتي هذا التقدم النوعي لوحدات الجيش بعد ساعات على فرض سيطرتها النارية على تلة حلب جنوب غرب البريج واستعادة السيطرة على مبنى المعهد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في حي بستان الباشا وعلى أبنية وأبراج شركة الكهرباء شمال دوار الصاخور على الاطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب.