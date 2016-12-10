الجيش العربي السوري يعيد الأمن والاستقرار إلى قرية الفقيع بريف درعا

أعادت وحدة من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم الأمن والاستقرار إلى قرية الفقيع في ريف درعا الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدة من الجيش نفذت عملية عسكرية خاطفة على بؤر وأوكار المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في بلدة الفقيع” الواقعة بجانب الطريق الدولي القديم شمال مدينة درعا.

ولفت المصدر إلى أن العملية “انتهت بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلدة بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق المجاورة”.

وتأتي أهمية الإنجاز الجديد لوحدات الجيش في إطار حربها على الإرهاب من كونه يعزز الأمان والحماية لاوتستراد درعا ويؤءمن قاعدة انطلاق للجيش لإعادة الأمن والاستقرار للقرى والبلدات المنتشرة على الطريق القديم الواصل بين مدينة الصنمين ومدينة الشيخ مسكين.

وسيطرت وحدات الجيش مطلع الشهر الجاري على عدد من التلال في ريف درعا الشمالي من بينها تلة الواويات وتلة العين لتفرض بذلك سيطرتها النارية على طرق إمداد المجموعات الإرهابية بين بلدات برقة وانخل والفقيع.