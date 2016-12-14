الجيش العربي السوري يقضي على 22 إرهابياً على الأقل بريف حمص الشمالي

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة بريف حمص الشمالي رمايات مركزة على أوكار وتحصينات التنظيمات الإرهابية سقط خلالها ما لا يقل عن 22 قتيلاً .

وأن وحدة من الجيشوجهت رمايات دقيقة على تحصينات الإرهابيين في قرية دير فول ومدينة الرستن الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 20 كيلومتراً أسفرت عن تدمير مقرين للتنظيمات الإرهابية والقضاء على 5 منهم.

وبين الإرهابيين القتلى المدعو “براء ابو مصعب” و”عبد الكريم حسن” و”تيسير سعد” و”يعرب عبيد” و”محمد سمور”.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة “قضت في عملية نوعية مساء اليوم على 17 إرهابياً ودمرت لهم سيارتي بيك آب محملة بالذخيرة في منطقة الرستن”.