الجيش يوقع عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب في حلب ودرعا وريف دمشق

سقط 29 قتيلاً بين صفوف إرهابيي “جيش الفتح” في عملية لوحدة من الجيش والقوات المسلحة على تجمعاتهم ونقاط تحصنهم شمال شرق مدينة حلب.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش نفذت عملية تخللتها رمايات مركزة على تجمعات ونقاط تمركز التنظيمات الإرهابية على محور المجبل والبريج ومساكن ابراهيم هنانو” شمال شرق مدينة حلب.

وبين المصدر أن العملية أسفرت عن مقتل 29 إرهابياً وإصابة أكثر من 37 آخرين بينهم متزعم ميداني وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

إيقاع قتلى في صفوف الإرهابيين بريف دمشق

وفي ريف دمشق أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت عربات بعضها مزود برشاشات في رمايات مدفعية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في مزارع خان الشيح والحسينية والخزرجية تقاطع حرفا بيت جن وتحركات آلياتهم في منطقة الطيبة وزاكية والوعرة.

القضاء على إرهابيين من “جبهة النصرة” في منطقة الجمرك القديم ومخيم النازحين بدرعا

في هذه الأثناء أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة أفراد مجموعتين إرهابيتين تابعتين لتنظيم “جبهة النصرة” قتلى ومصابين في رمايات نارية على تحصيناتهم في منطقة درعا البلد.

وذكر مصدر عسكري في تصريح أن وحدة من الجيش نفذت رمايات دقيقة على نقاط تحصن مجموعتين إرهابيتين شمال غرب الجمرك القديم ومخيم النازحين بدرعا البلد أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفرادهما وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.