الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا بالستيا جديدا

أعلن مكتب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي من منطقة وون سان على ساحلها الشرقي باتجاه الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب قوله في بيان له “إن كوريا الديمقراطية أطلقت على ما يبدو صاروخ سكود قصير المدى انطلق لمسافة 450 كيلومترا تقريبا وسقط في البحر قبالة ساحلها الشرقي” مضيفا إن “الجيش أبلغ الرئيس مون جيه إن على الفور بعملية الإطلاق وإن الرئيس دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي”.

بدوره قال مصدر ياباني إن من المرجح سقوط هذا المقذوف داخل المنطقة الاقتصادية اليابانية.

وعلى الفور قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن بلاده قدمت احتجاجا على إطلاق كوريا الديمقراطية صاروخا سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية اليابانية في بحر اليابان.

وكان رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون أشرف صباح أمس على اختبار نظام جديد مضاد للطيران ضمن سلسلة من الاختبارات والتجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الديمقراطية لأغراض دفاعية.

وتؤكد كوريا الديمقراطية أن كل ما تقوم به يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العدائية الأمريكية العلنية والتي كان آخرها إجراء مناورات ضخمة مع كوريا الجنوبية ونشر قوات وأسلحة أمريكية في هذا البلد.