الجيش اللبناني: توقيف سوريين في شبعا لانتمائهم لجبهة النصرة الإرهابي

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، عن توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا.

وأعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، على الحدود مع هضبة الجولان السورية، لانتمائهم لجماعة جبهة النصرة الارهابيةا.

وقال الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، إنه ” نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عددٍ من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية”.

وأضاف البيان، “كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر”.

وأطلق الجيش اللبناني وحزب الله، بشكل منفصل، في أغسطس/ آب الماضي عمليات عسكرية على الحدود مع سورية ضد التنظيمات الارهابية المنتشرة هناك، وأبرزها جبهة النصرة وداعش.