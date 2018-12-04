الجيش اللبناني يؤكد الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين مُتابع بدقة

أكد الجيش اللبناني أن الوضع على الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة هادئ ومستقر وهو قيد متابعة دقيقة.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان لها اليوم: إنه “على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية متعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر كما تقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب.

وشدد البيان على أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.

بدورها أعلنت قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في بيان أن الوضع العام في منطقة عملياتها لا يزال هادئاً وتعمل مع جميع الأطراف من أجل الحفاظ على الاستقرار العام موضحة أن جنود حفظ السلام التابعين لها زادوا من دورياتهم على طول الخط الأزرق إلى جانب الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار العام.