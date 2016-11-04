الجيش اللبناني يحبطك محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال

أحبط الجيش اللبناني اليوم محاولة تسلل جديدة للإرهابيين من جرود عرسال ورأس بعلبك واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي محققا اصابات مباشرة في صفوفهم .

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش اللبناني رصد اليوم حركة نشطة لأليات الإرهابيين ومحاولات تسلل إلى منطقة البكرات في جرود رأس بعلبك فعمد إلى استهدافهم بالقصف المدفعي والصاروخي والأسلحة المناسبة موقعا إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وكان الجيش اللبناني أحبط محاولات تسلل للإرهابيين أواخر الشهر الماضي من جرود بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع نحو مواقعه والقرى البقاعية القريبة واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي.