الجيش اللبناني يحبطك محاولة تسلل إرهابيين من جرود عرسال

Lebanese Army soldiers take cover behind their armoured vehicle as they enter the Abra neighbourhood on the eastern outskirts of Sidon, where fighting is now concentrated between the army and supporters of a Sunni Muslim radical cleric, on June 24, 2013. At least 12 Lebanese soldiers have been killed in less than 24 hours of clashes with supporters of the radical Sunni cleric Sheikh Ahmad al-Assir in the southern city of Sidon, a military spokesman told AFP.AFP PHOTO/JOSEPH EID

أحبط الجيش اللبناني اليوم محاولة تسلل جديدة للإرهابيين من جرود عرسال ورأس بعلبك واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي محققا اصابات مباشرة في صفوفهم .

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش اللبناني رصد اليوم حركة نشطة لأليات الإرهابيين ومحاولات تسلل إلى منطقة البكرات في جرود رأس بعلبك فعمد إلى استهدافهم بالقصف المدفعي والصاروخي والأسلحة المناسبة موقعا إصابات مؤكدة في صفوفهم.

وكان الجيش اللبناني أحبط محاولات تسلل للإرهابيين أواخر الشهر الماضي من جرود بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع نحو مواقعه والقرى البقاعية القريبة واستهدفهم بالقصف المدفعي والصاروخي.

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