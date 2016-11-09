هبوط النفط يكبد العالم 200 مليار دولار

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن مشاريع نفطية تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار، تم تأجيلها في العامين الماضيين، بسبب هبوط أسعار النفط الخام.

وقال المزروعي خلال جلسة حوارية على هامش معرض ومؤتمر”أديبك” بأبوظبي اليوم: “إن شركات النفط التي تسارع إلى الاستثمار خلال فترة الانكماش الحالي في أسعار النفط، تكون هي المستفيد الأبرز عند عودة العرض والطلب إلى حالة التوازن”.

وأوضح أن الشركات التي قامت باستثمارات في وقت انخفاض أسعار الأصول، ستكون مهيأة تماماً لتلبية الطلب المتزايد، جراء تمتعها بقدرة استيعابية إضافية، والحصول بالتالي على حصة أكبر من سوق صاعدة في المستقبل.

ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الهبوط الملحوظ في الاستثمارات النفطية، قد يجعل الشركات التي تتبع سياسات تقشفية، بطيئة في تجاوبها مع السوق عندما تبدأ في الصعود مجددا.

وأكد أن صناعة النفط “دوارة” بطبيعتها، منوها إلى أن الطبيعة الدورية لهذه الصناعة تجعل تحقيق توازن طويل الأمد بين العرض والطلب “عملية شبه مستحيلة”.

واعتبر أن الوقت الراهن يعتبر مناسبا للاستثمار للشركات التي لديها رؤية مستقبلية وتتمتع بميزانيات عمومية قوية لا الانسحاب. متوقعا أن الطلب على النفط سيتجاوز العرض على المدى البعيد.