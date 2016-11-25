الجيش اللبناني يعتقل أخطر الإرهابيين في تنظيم “داعش” في عرسال

اعتقل الجيش اللبناني اليوم أخطر الإرهابيين في تنظيم “داعش” في عرسال بعد اشتباكات مع مجموعة إرهابية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن: «الجيش اللبناني تمكن من توقيف الإرهابي أحمد يوسف أمون وهو أحد كبار متزعمي “داعش” الإرهابي في عرسال والمتهم بتقديم المساعدة اللوجستية للإرهابيين الانتحاريين والسيارات المفخخة».

وجاء اعتقال الإرهابي أمون إثر عملية نوعية نفذها الجيش اللبناني في محلة وادي الأرانب في عرسال بالقرب من مخيم للمهجرين السوريين حيث يقطن الإرهابي أمون وتم إلقاء القبض عليه بعد إصابته وقتل أحد مرافقيه واعتقال أربعة إرهابيين آخرين من مجموعته.

وشهدت منطقة وادي الأرانب في جرود عرسال منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعة من إرهابيي “داعش” داخل مخيم المهجرين السوريين في وادي الأرانب بعد توقيف الإرهابي أمون >