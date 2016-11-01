الجيش المصري يحبط عملية إرهابية كبيرة في سيناء

أعلن الجيش المصري عن إحباط مخطط لاستهداف قوات الأمن باستخدام سيارة مفخخة في محافظة شمال سيناء.

وذكر بيان للجيش أن عناصر إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط مخطط لاستهداف إحدى نقاط الارتكاز الأمني شمال سيناء بسيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الانفجار.

وأضاف البيان: أن القوات المكلفة بأعمال التمشيط والمداهمة نجحت في اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية وبداخلها 8 عبوات ناسفة شديدة الانفجار مجهزة للتفجير عن بعد، إضافة لحزام ناسف كان معدا للاستخدام في إحدى العمليات العدائية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة.

كما تمكنت القوات المصرية من اكتشاف ملجأ مكون من غرفتين خرسانيتين تستغلهما العناصر التكفيرية في الاختباء ومراقبة التحركات واستهداف القوات، عثر بداخله على كمية من الملابس العسكرية و4 مخازن لبندقية آلية.