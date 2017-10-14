الجيش المصري يحبط هجوم للإرهابيين في مدينة العريش

أحبطت قوات الجيش المصري هجوما شنته عناصر إرهابية على أحد المراكز الأمنية في مدينة العريش في سيناء شمال شرق مصر وقضت عليهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعى قوله اليوم: “إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني المصري تمكنت من إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية شنته على أحد المراكز الأمنية بمدينة العريش مرتدين زي القوات المسلحة ومزودين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية”.

وأضاف الرفاعي: “إنه فور رصد الإرهابيين أثناء محاولة التسلل قامت القوات الأمنية بالتعامل معهم ما أسفر عن مقتل العناصر التكفيرية نتيجة انفجار الأحزمة الناسفة”.