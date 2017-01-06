الجيش المصري يقتل ويصيب 25 إرهابياً شمال سيناء

قضى الجيش المصري على 9 إرهابيين وأصاب 16 آخرين خلال إحباطه محاولة تسلل قامت بها مجموعة ارهابية مسلحة على عدد من نقاط الجيش في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن “مجموعة من الإرهابيين حاولت فجر اليوم الهجوم على بعض من نقاط التأمين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميدانى بشكل متزامن مستخدمة عددا من عربات الدفع الرباعى محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة عدد من الدراجات البخارية مستخدمين الأسلحة الآلية وطلقات مختلفة الأعيرة” مشيرة الى تمكن قوات الجيش من إحباط الهجوم وتدمير عربتي دفع رباعى وأربع دراجات بخارية فضلا ومصادرة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية.

وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الارهابيين وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.