الجيش المصري يقضي على 6 إرهابيين شمال سيناء

صرح الجيش المصري فجر اليوم أنه تمكن خلال عملياته المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية شمال سيناء من القضاء على 6 إرهابيين وتدمير عشرات الأوكار التي كانوا يتحصنون فيها.

وقال مركز القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان إن عناصر المدفعية استهدفوا 7 بؤر تختبئ فيها العناصر الإرهابية ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وتدمير 16 ملجأ ومخزن وعربتين و10 درجات نارية.

في حين قامت قوات الجيش لمصري وتحت غطاء من الطائرات المقاتلة باقتحام بؤر الإرهابيين واكتشاف فتحة نفق وتفكيك 11 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف عناصر الجيش مضيفا إن جنديين مصريين قتلا خلال العمليات.